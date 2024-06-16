2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451506 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100451506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,96364
Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.352.939
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100451506
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 265,96364
Başarı Sıralaması: 1.352.939
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,79761
Başarı Sıralaması: 1.246.967
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.42508
Başarı Sıralaması: 1184450
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31