2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451506 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100451506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,96364

Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.352.939

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451506

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,96364

Başarı Sıralaması: 1.352.939

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,79761

Başarı Sıralaması: 1.246.967

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.42508

Başarı Sıralaması: 1184450

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31