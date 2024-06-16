2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100450332 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100450332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 231,20196
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.955.304
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100450332
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,20196
Başarı Sıralaması: 1.955.304
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,23399
Başarı Sıralaması: 1.985.052
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1598064
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6