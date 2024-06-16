2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100470027 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100470027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 270,41601

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.284.535

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100470027

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 270,41601

Başarı Sıralaması: 1.284.535

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,09429

Başarı Sıralaması: 1.081.634

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.29067

Başarı Sıralaması: 1132505

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52