2024 Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100410987

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100410987

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100410987 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü , Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 249,70342

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 889.262

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410987   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,70342

Başarı Sıralaması: 889.262

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,15523

Başarı Sıralaması:  552.322

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,09355

Başarı Sıralaması :  552.865

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,59698

Başarı Sıralaması:  405

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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