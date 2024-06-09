2024 Afyon Kocatepe Üni. Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100490203

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üni. Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100490203

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100490203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 225,96707

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.201.235

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490203   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,96707

Başarı Sıralaması: 1.201.235

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,61219

Başarı Sıralaması:  1.279.522

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 16

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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