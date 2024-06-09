2024 Afyon Kocatepe Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100490218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100490218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 234,09116

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.088.840

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490218

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,09116

Başarı Sıralaması: 1.088.840

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,40673

Başarı Sıralaması: 1.124.934

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.