2024 Afyon Kocatepe Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100470151 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100470151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 256,87305
Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.498.487
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100470151
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 256,87305
Başarı Sıralaması: 1.498.487
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,97481
Başarı Sıralaması: 1.441.543
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.47419
Başarı Sıralaması: 1476545
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52