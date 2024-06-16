2024 Afyon Kocatepe Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100470151 İÖ-Ücretli

100470151 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100470151 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100470151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü   Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 256,87305

Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.498.487

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100470151

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 256,87305

Başarı Sıralaması: 1.498.487

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,97481

Başarı Sıralaması:  1.441.543

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.47419

Başarı Sıralaması:  1476545

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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