2024 Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 100250555 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 100250555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Gölbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 232,20239
Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.936.372
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100250555
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: Yerel Yönetimler
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,20239
Başarı Sıralaması: 1.936.372
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,97030
Başarı Sıralaması: 2.160.348
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1513483
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2