2024 Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 100250555 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 100250555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Gölbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 232,20239

Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.936.372

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250555

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,20239

Başarı Sıralaması: 1.936.372

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,97030

Başarı Sıralaması: 2.160.348

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1513483

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2