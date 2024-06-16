2024 Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100250104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100250104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 257,88110
Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.481.886
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100250104
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 257,88110
Başarı Sıralaması: 1.481.886
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,31644
Başarı Sıralaması: 1.600.665
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 189.93193
Başarı Sıralaması: 1582264
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52