2024 Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100210168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100210168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+25 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 128 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 483,46045

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Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 128

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 29.95

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210168

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 483,46045

Başarı Sıralaması: 29.95

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+25

Yerleşen 2023 – 2024: 128

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,54258

Başarı Sıralaması: 28.284

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 430,05634

Başarı Sıralaması : 22.037

Kontenjan 2021 : 140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,99655

Başarı Sıralaması: 21

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.