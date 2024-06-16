2024 Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Taban Puanları ( Önlisans ) 100250228 Ücretsiz

100250228 | Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Taban Puanları ( Önlisans ) 100250228 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 100250228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi   Tarla Bitkileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarla Bitkileri   Bölümü   Kahta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 248,45482

Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.641.145

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250228

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarla Bitkileri

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,45482

Başarı Sıralaması: 1.641.145

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,83693

Başarı Sıralaması:  1.629.563

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1600972

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-35

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