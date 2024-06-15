2024 Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100210186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 100210186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 290,43959

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 46

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 420.174

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210186

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,43959

Başarı Sıralaması: 420.174

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2023 – 2024: 46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,03014

Başarı Sıralaması: 616.659

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 66

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,07105

Başarı Sıralaması: 468

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.