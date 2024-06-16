2024 Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100250352 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100250352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sondaj Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sondaj Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Sondaj Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 249,94116

Adıyaman Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.615.559

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250352

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Sondaj Teknolojisi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,94116

Başarı Sıralaması: 1.615.559

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,51119

Başarı Sıralaması: 1.540.151

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1581755

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-16