2024 Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 100250079 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100250079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 235,56047
Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.873.243
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100250079
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 235,56047
Başarı Sıralaması: 1.873.243
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,37002
Başarı Sıralaması: 1.912.550
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623279
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-18