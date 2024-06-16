2024 Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 100250079 Ücretsiz

100250079 | Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Pazarlama ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 100250079 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100250079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi   Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Pazarlama   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 235,56047

Adıyaman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.873.243

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250079

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,56047

Başarı Sıralaması: 1.873.243

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,37002

Başarı Sıralaması:  1.912.550

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623279

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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