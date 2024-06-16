2024 Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100290137 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100290137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-39 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 245,87434

Adıyaman Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.686.132

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290137

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,87434

Başarı Sıralaması: 1.686.132

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,25482

Başarı Sıralaması: 1.601.846

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---