2024 Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250034 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü tercih kod numarası 100250034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kooperatifçilik Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kooperatifçilik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Kooperatifçilik Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanı: 230,96733

Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.740

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250034

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kooperatifçilik

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,96733

Başarı Sıralaması: 1.959.740

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,26279

Başarı Sıralaması: 2.007.996

Kontenjan 2022: 37+1

Yerleşen 2022: Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1576923

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-6