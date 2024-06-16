2024 Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100250679 Ücretsiz

100250679 | Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100250679 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100250679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi   Kimya Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,52530

Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.692.342

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250679

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,52530

Başarı Sıralaması: 1.692.342

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,26202

Başarı Sıralaması:  1.700.191

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1624331

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-25

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200950729 Ücretli
2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200950729 Ücretli
2024 Ordu Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 108390132 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 108390132 Ücretsiz
2024 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202950762 %50 İndirimli
2024 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202950762 %50 İndirimli
2024 Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150189 Ücretsiz
2024 Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150189 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları