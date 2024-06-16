2024 Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100290130 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100290130 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 236,71266

Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.851.891

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290130

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,71266

Başarı Sıralaması: 1.851.891

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,64002

Başarı Sıralaması: 1.929.237

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---