2024 Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100210202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 100210202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 242,70318
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 976.066
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100210202
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 242,70318
Başarı Sıralaması: 976.066
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2023 – 2024: 40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,64799
Başarı Sıralaması: 1.038.197
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,03388
Başarı Sıralaması: 907
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.