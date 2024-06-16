2024 Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100290056 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 100290056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Gölbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 256,84402

Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.498.962

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290056

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,84402

Başarı Sıralaması: 1.498.962

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,03397

Başarı Sıralaması: 1.440.581

Kontenjan 2022: 48+2

Yerleşen 2022: Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.99633

Başarı Sıralaması: 1391965

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41