2024 Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 100250749 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 100250749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 351,99816

Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 411.721

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250749

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 351,99816

Başarı Sıralaması: 411.721

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,10984

Başarı Sıralaması: 417.727

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299.55914

Başarı Sıralaması: 361958

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62