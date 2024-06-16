2024 Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 100250194 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 100250194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Kahta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 269,30385

Adıyaman Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.301.218

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250194

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,30385

Başarı Sıralaması: 1.301.218

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,20936

Başarı Sıralaması: 1.508.896

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.85271

Başarı Sıralaması: 1288695

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41