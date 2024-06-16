2024 Adıyaman Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250264 Ücretsiz

100250264 | Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Adıyaman Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250264 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 100250264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 268,54015

Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.313.036

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250264

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,54015

Başarı Sıralaması: 1.313.036

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,75722

Başarı Sıralaması:  1.343.422

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.52283

Başarı Sıralaması:  1279010

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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