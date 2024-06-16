2024 Adıyaman Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250264 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 100250264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 268,54015
Adıyaman Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.313.036
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100250264
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 268,54015
Başarı Sıralaması: 1.313.036
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,75722
Başarı Sıralaması: 1.343.422
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.52283
Başarı Sıralaması: 1279010
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52