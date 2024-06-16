2024 Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100250246 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100250246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 317,23059

Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 693.254

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250246

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 317,23059

Başarı Sıralaması: 693.254

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,88246

Başarı Sıralaması: 791.187

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.41364

Başarı Sıralaması: 800720

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62