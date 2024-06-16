2024 Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100290109 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100290109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi Bölümü Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,00849

Adıyaman Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.846.378

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290109

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,00849

Başarı Sıralaması: 1.846.378

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,16943

Başarı Sıralaması: 1.940.102

Kontenjan 2022: 34+1

Yerleşen 2022: Doldu-35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---