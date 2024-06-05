2024 Adıyaman Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100290057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100290057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 339,49246

Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 54.9

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100290057

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,49246

Başarı Sıralaması: 54.9

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,92622

Başarı Sıralaması: 45.428

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,28452

Başarı Sıralaması : 42.081

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,16220

Başarı Sıralaması: 35.5

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.