2024 Adıyaman Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100290057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100290057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 339,49246
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 54.9
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100290057
ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Adıyaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 339,49246
Başarı Sıralaması: 54.9
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2023 – 2024: 40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,92622
Başarı Sıralaması: 45.428
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,28452
Başarı Sıralaması : 42.081
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,16220
Başarı Sıralaması: 35.5
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.