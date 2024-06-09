2024 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. İşletme Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110410213

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. İşletme Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110410213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 110410213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 78 kişi yerleşmiştir.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 281,57559

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 78

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 558.478

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110410213   

ÜNİVERSİTE: Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,57559

Başarı Sıralaması: 558.478

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,15352

Başarı Sıralaması:  578.451

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,34322

Başarı Sıralaması:  588

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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