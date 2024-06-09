2024 Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301410027

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301410027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ada Kent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Ada Kent Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 301410027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 387,13002

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 67.382

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301410027   

ÜNİVERSİTE: Ada Kent Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,13002

Başarı Sıralaması: 67.382

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,97757

Başarı Sıralaması:  76.326

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,29328

Başarı Sıralaması :  91.472

Kontenjan 2021 :  20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,75609

Başarı Sıralaması:  48

Kontenjan 2020 :  11+0

Yerleşen 2020 : 11

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Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ada Kent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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