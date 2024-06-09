2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200190026

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200190026

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 200190026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 347,54661

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 169.609

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200190026   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,54661

Başarı Sıralaması: 169.609

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,75211

Başarı Sıralaması:  167.925

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,73372

Başarı Sıralaması :  195.134

Kontenjan 2021 :  4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,25902

Başarı Sıralaması:  141

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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