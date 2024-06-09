2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200190026

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200190026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 347,54661
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 169.609
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200190026
ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 347,54661
Başarı Sıralaması: 169.609
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 3
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,75211
Başarı Sıralaması: 167.925
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 286,73372
Başarı Sıralaması : 195.134
Kontenjan 2021 : 4+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,25902
Başarı Sıralaması: 141
Kontenjan 2020 : 4+0
Yerleşen 2020 : 4
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.