2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 200150546 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü tercih kod numarası 200150546 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Podoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Podoloji Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Podoloji Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Puanı: 338,39519

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 507.286

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150546

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Podoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 338,39519

Başarı Sıralaması: 507.286

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,93298

Başarı Sıralaması: 490.593

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288.0987

Başarı Sıralaması: 434581

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4