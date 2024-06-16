2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200150167 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200150167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 370,55108

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 308.545

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150167

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 370,55108

Başarı Sıralaması: 308.545

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,33898

Başarı Sıralaması: 256.727

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328.74068

Başarı Sıralaması: 228891

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7