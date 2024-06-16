2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150131 Burslu

200150131 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150131 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200150131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 361,65497

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 354.579

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150131

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 361,65497

Başarı Sıralaması: 354.579

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,90607

Başarı Sıralaması:  341.823

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312.5542

Başarı Sıralaması:  295008

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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