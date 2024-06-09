2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200190052

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200190052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 200190052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 341,20296

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 192.755

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200190052   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,20296

Başarı Sıralaması: 192.755

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,01995

Başarı Sıralaması:  192.55

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 294,06493

Başarı Sıralaması :  169.774

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,84351

Başarı Sıralaması:  260

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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