2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150307 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200150307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 218,67422

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.201.404

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150307

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 218,67422

Başarı Sıralaması: 2.201.404

Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,69414

Başarı Sıralaması: 1.951.004

Kontenjan 2022: 31+0

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.5362

Başarı Sıralaması: 1567013

Kontenjan 2021: 31+0

Yerleşen 2021: Doldu-31