2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200150501 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200150501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 355,30040
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 391.279
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200150501
ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 355,30040
Başarı Sıralaması: 391.279
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,22499
Başarı Sıralaması: 382.238
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317.96758
Başarı Sıralaması: 270963
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7