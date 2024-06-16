2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150679 Burslu

200150679 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150679 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200150679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 349,23135

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 429.73

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150679

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 349,23135

Başarı Sıralaması: 429.73

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,88555

Başarı Sıralaması:  437.626

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295.49296

Başarı Sıralaması:  386114

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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