2024 Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106510088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 106510088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 326,15215

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 258.17

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106510088

ÜNİVERSİTE: Abdullah Gül Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,15215

Başarı Sıralaması: 258.17

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,03299

Başarı Sıralaması: 285.499

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,75760

Başarı Sıralaması : 338.007

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,85353

Başarı Sıralaması: 271

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.