2024 Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106510087

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 106510087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü , Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 65+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomühendislik Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

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Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 327,63917

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 240.148

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106510087

ÜNİVERSİTE: Abdullah Gül Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,63917

Başarı Sıralaması: 240.148

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,43439

Başarı Sıralaması: 242.41

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,67264

Başarı Sıralaması : 259.785

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,35260

Başarı Sıralaması: 236

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.