Zirai don pazar tezgahlarını da vurdu: Yaz meyvesi cep mi yakacak?

“Isparta’da durum vahim”
Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, soğuk ve don nedeniyle ülke genelinde büyük sıkıntı yaşandığını bildirdi. Hasarın çok büyük olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu, ‘’Şu an ülke genelinde tespitler devam ediyor. Soğuklar geçti. Güneş açtı. Kesin zarar için 3-4 gün daha beklemek lazım. Ancak hasar çok büyük. İnşallah tahminlerimizden daha düşük olur. Ancak meyve üretim merkezi Isparta’da durum hayli vahim.’’
Gülde kayip yüzde 50
Elma, kiraz ve kayısı üretim merkezi Eğirdir’de de üretim kaybı yaşanıyor. Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, soğuk ve don nedeniyle gül üretiminde yüzde, elma, kiraz ve diğer meyvelerde yüzde 20-30 ürün kaybı yaşandığını belirtti. Sarıdoğan, ‘’Bakanlıklardan haber bekliyoruz. Afet bölgesi ilan edilmeli’’ diye konuştu.
“Sert çekirdekli meyvede ürün kaybı yüzde 70”
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, son dönemde yaşanan zirai don olayları nedeniyle Çukurova bölgesinde sert çekirdekli meyve ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü söyledi. Şeftali, nektarin ve erik gibi meyvelerin ağaçlarında ürün kaybının yüzde 70’leri bulduğunu belirten Doğan, “Ürünün ancak yüzde 30’u kaldı diyebilirim. Bu da yakın zamanda fiyatlara olumsuz olarak yansıyacak. Şu anda sert çekirdekli meyveler henüz çıkmadı, piyasadakiler sera malı ve onlar da 70-80 liraya satılıyor. Açık alandaki ağaçlarda rekolte düşük olacağı için fiyatı da 100 liradan aşağı olmaz” dedi.
“Şeker pancarında ciddi kayıp var”
Türkiye’nin önemli gübre üretici firmalarından Altıntar Tarım A.Ş’nin sahibi Osman Bahçe, ülke genelinde aldıkları bilgilerin tarım sektörü açısından çok olumsuz olduğunu söyledi. Bahçe, şu bilgileri paylaştı, ‘’Ülke genelinde meyve bahçeleri, çiftlikler ve diğer üretim alanlarından aldığımız bilgilere göre sert çekirdekli, kayısı, kiraz kalmadı. Erken ekilen şeker pancarında da ciddi kayıp var. Anadolu’da don 50 saat etkili oldu. Bazı alanlarda ve çiftliklerde yüzde 99 ürün kaybı olduğu bilgisi geliyor. Yaz dönemine meyve kalmadı. Hükümet üreticilere destek vermeli. Kiraz üreticisi de destek bekliyor. Yaşanan don ve soğuk hava enflasyonu da tetikleyecek ve olumsuz etkileyecek. Ürün kaybı tespit çalışmaları devam ediyor. Üretici TARSİM desteği bekliyor.
“Çiftçilerimizin desteklenmesi esastır”
Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve TARPOL (Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, “Çiftçilerimizin son günlerde ağır bir don hasarıyla karşı karşıya kaldı. Şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. TARPOL olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlığımıza iletmek üzere değerlendirmeler ve raporlamalar yapıyoruz. Gerek yaraların sarılması, gerek çiftçilerimizin mutlak surette sürdürülebilir tarıma devam edebilmesi için destek verilmesi esastır. Çiftçilerimiz topraklarımızın muhafızları yani koruyucularıdır. Bu sebeple çiftçilerimizi tarlalarında tutmamız ve tarımın sürdürülebilir hale gelmesi için çiftçilerimizin lehine olan her türlü gayreti ve fedakarlığı yapmamız gerekiyor” dedi.
Yurt çapında büyük hasar var
Konya’da etkili olan zirai don, Akşehir ilçesindeki kiraz ağaçlarında büyük zarara neden oldu. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Trabzon hurması, badem, ceviz, kiraz ve üzüm başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü. Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, yapılan kontrollerde, şu ana kadar 6 bin 725 dekar alanda yetiştirilen kiraz, ceviz, elma, armut, şeftali, üzüm gibi ürünlerin zirai dondan zarar gördüğünün tespit edildiğini aktardı. Sivas'ta il genelinde zirai don nedeniyle özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olduğu aktarıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde çilek ve meyve ekili bahçelerde zararın büyük olduğu bildirildi. Amasya'da elma ağaçlarını buz tuttu.