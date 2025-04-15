Zirai don pazar tezgahlarını da vurdu: Yaz meyvesi cep mi yakacak?

“Meyve ağaçlarında çiçek kalmadı”

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, meyve üretim bölgeleri olan yaylalarda soğuk ve don olaylarının etkili olduğunu ifade ederek, ‘’Meyve fiyatları çok yüksek olacak. Çünkü meyve ağaçlarında çiçek kalmadı’’ dedi.



“Meyvede kayıp yıl olacak”

Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, her üretim bölgesinin yerle bir olduğunu, üreticinin korunmadığını, tarım sektörünün tamamen özel sektör eliyle döndüğünü kaydetti. Meyve ağaçlarında çiçek kalmadığını vurgulayan Akcan, yaylalarda armut, elma, şeftali ve kiraz gibi ürünlerde çok ciddi ürün kaybı yaşandığına dikkat çekti. Akcan, ‘’Bu yıl meyvede kayıp yıl olacak, fiyatlar uçacak. Meyve kalmadı. Domates de ürün fazlalığı nedeniyle satılmıyor. Hem iç piyasa hem de ihracatta sıkıntı yaşanacak’’ diye konuştu.