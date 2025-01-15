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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi

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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi
Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi.
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi 1 15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılarının ardından Trakya​ bölgesinde yoğun kar yağışı başladı. Balkanlar'da gelen soğuk hava dalgası Edirne​, Tekirdağ​ ve Kırklareli​'nde hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'un kapısına kadar dayanan kar yağışı​ trafiği de felç etti.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi 2 25

ARAÇLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Çanakkale-İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Seyir halindeki bir tırın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, tırları Gelibolu-Keşan kara yolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi 3 35

KAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ, İstanbul'a yaklaşan kar yağışının ilk sinyallerini verdi. Özellikle Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde kar kalınlığı artarken, bu durum İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi oldu. Çiftçiler ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşayan bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprak için can suyu olmasını umut ediyor.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi 4 45

Yetkililer, kar yağışının etkisinin sürebileceğini ve vatandaşların muhtemel aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları ise bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürüttü

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi 5 55

KAYNAK:AA

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