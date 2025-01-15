Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Çanakkale İstanbul yolu durma noktasına geldi

KAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ, İstanbul'a yaklaşan kar yağışının ilk sinyallerini verdi. Özellikle Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde kar kalınlığı artarken, bu durum İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi oldu. Çiftçiler ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşayan bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprak için can suyu olmasını umut ediyor.