Yeşil sahada talihsiz olay! Yıldırım futbolcunun üzerine düştü, oyuncu küle döndü!

Endonezya’da Siliwangi Stadyumu'nda oynana dostluk maçında sahaya düşen yıldırım bir futbolcuya isabet etti. Yıldırım çarptığı futbolcu küle dönerken, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yeşil sahada talihsiz olay! Yıldırım futbolcunun üzerine düştü, oyuncu küle döndü!

Endonezya’nın Batı Java’ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü.

FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Endonezya’da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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