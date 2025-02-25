Yerel marketler indirime gidiyor: Ramazan boyunca fiyatlar sabit kalacak!

"FIRSATÇILIĞA KARŞI TÜKETİCİYİ KORUYACAĞIZ"
Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, şarküteriden hurmalara, gazlı içeceklerden atıştırmalık ürünlere, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, çocuk bezlerinden deterjanlara ve züccaciye grubuna kadar yüzlerce kategoride, binlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik. Tüketicilerimiz kampanyaları geçici görerek arz-talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamasınlar. Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından gönül rahatlığıyla alışverişlerini günlere yayabilirler. Kampanyalarımız her gün devam edecek ve kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebilecekler."