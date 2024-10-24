Yenidoğan çetesinde hemşirelerin itirafları kan dondurdu! Haberleri vardı, narkotik ilaçlar...
Yayınlanma:
24 Ekim 2024 08:53
Duyulduğu günden beri Türkiye'yi şoka sokan, para için yeni doğan bebekleri ölüme gönderen "yenidoğan" çetesi olarak adlandırılan olayla ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanırken itirafçı olan hemşirelerden kan donduran itiraflar geldi.
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Türkiye, günlerdir yenidoğan çetesini konuşuyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Çetenin iki kilit hemşiresi Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşçı, pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı oldu.
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KALP HASTASI BEBEĞİN HAYATIYLA OYNADILAR
İkili arasında dinlemeye takılan telefon görüşmesinde SGK'dan fazla para alabilmek için kalp hastası bir bebeğin hayatıyla oynandığı da anlaşılıyor.
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BEBEKLERE NARKOTİK İLAÇ VERİLMİŞ
İtirafçılardan tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri Gök, bebeğe uygulanabilecek tek ilacın bir kalp ilacı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:
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"Hemşire Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu, bir ara ilacı kesti. Doğukan, ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı, verdiği ilaçlarla bebeği yaklaşık olarak 1,5 ay kadar tuttu."
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Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ise
ifadesini kullandı. "Ben bu kalp hastasını sevk etmiyorum Şeyhmus Hoca'nın üstüne kalacak." derken, hemşire Hasan Basri Gök ise "O yaşlı oğlum zaten. Ne olacak ki? Dava etsen beş yıl. Ölür beş yılda."
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"HASTANE SAHİBİ PARA İÇİN ÖLÜMLERE GÖZ YUMDU" İDDİASI
Soruşturma kapsamında kapatılan yenidoğan çetesinin faaliyet gösterdiği 10 kurumdan biri de İstanbul Esenler'deki Güney Hastanesi'siydi. İddianamede o hastanenin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ve mesul müdür Ali Dirik'in de, kurulan düzenden haberdar olduğu, birçok suça da göz yumduğu yer alıyor.
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Güney Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde yeterli personel bulunmamasına rağmen, Kaya adlı bebeğin hastane sahibinin onayıyla kuruma kabul edildiği, birkaç gün sonra da, zamanında ve uygun müdahale yapılmadığı için öldüğü belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturmayı haber alan hastanenin mesul müdürü Ali Dirik'in ise güvenlik kamerası kayıtlarını sildiğine de yer verildi.
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Güney Hastanesi'nin sahibi Yurtoğlu iddianameye göre; hayatını kaybeden Mive Serdarova isimli bebeğin, tam teşekküllü bir hastaneye sevki gerekirken 44 gün boyunca onu tutmaktan ve tedavide yetersiz ilaç kullanılmasından da sorumlu.
KAYNAK: Haber 7