Yenidoğan çetesinde hemşirelerin itirafları kan dondurdu! Haberleri vardı, narkotik ilaçlar...

Türkiye, günlerdir yenidoğan çetesini konuşuyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Çetenin iki kilit hemşiresi Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşçı, pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı oldu.