Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın akıllara ziyan ifadesi ortaya çıktı! ''Motivasyon amaçlı paralar''

YENİDOĞAN ÇETESİ’NİN ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİNİN İFADELERİ

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, “Pişmanım” dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Mahkemenin iddianameyi inceleme süreci devam ederken bilgi sahibi olan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ifadesi ortaya çıktı.