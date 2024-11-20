Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı

DURUŞMADA ÜÇÜNCÜ GÜN! ÇETE ÜYESİ HEMŞİRE: PARA İÇİN YAPMADIM

İddianamedeki her detayı tüyler ürperten soruşturmada hesap vakti geldi. İlk kez pazartesi günü hakim karşısına çıkan sanıkların yaptığı savunma tüyler ürpertti. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmanın üçüncü günü saat 10.30'da başladı. Duruşmada, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım'ın savunmasıyla başladı. Savunması alınan hemşire Cansu Akyıldırım: "Maaşlı çalışan biriyim. Ailem de maddi destek oluyor. Para için kesinlikle dolandırıcılık yapmadım. Böyle bir çete olduğuna da inanmıyorum"

"HESAP HAREKETLERİ MOTİVASYON ÜCRETİYDİ"

Akyıldırım, Fırat Sarı ile hesap hareketleri hakkında şöyle konuştu: "Fırat Sarı bana ve hemşirelere toplu motivasyon ücreti atardı. Ben de bu paraları kıdemlerine göre hemşirelere dağıtırdım. Hesap hareketlerindeki para akışı bundan ibaret"