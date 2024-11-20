Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı

'FIRAT SARI İLE HERKES İLETİŞİM KURABİLİR'
Savcının, 'İlaçları bebeklere az az ver sözlerine ne diyorsun?' sorusu üzerine Gök, "Rengin hoca bebekleri odalarda fazla bekletiyordu. Yenidoğan sağlam bebeklere bu tarz ilaçlar verilmiyor" açıklamasında bulundu. Savcının, Hakan ve Doğukan ile aranızda 'Kalp hastasını sevk etmiyorum, ameliyat parasından 140 bin lira alacağınız konusunda ne demek istiyorsunuz?' sorusuna ise Gök, "Böyle bir sevk olmadı hatırlamıyorum; ama bu bebek Türkmen bebek olabilir kendi aramızda konuştuğumuz saçma konuşmalar. Fırat Sarı ile herkes irtibat kurabilir aramızda bir hiyerarşi yok. Epikrize uygun dosya düzeltme, akciğer grafiği uyumlu değil mi? Bakılıyor. Epikriz raporlarını 1 sene sonra değiştiremiyoruz" dedi. Sanık Fırat Sarı'nın avukatının 'Epikrizlerin son halini kim imzalıyor?' Sorusuna ise, Gök, "İmzalayanı bilmiyorum, imzalandıktan sonra değiştirmesi mümkün değildir" yanıtını verdi. Sanık avukatının, il dışı sevklerde 112 dışında sevk olabilir mi? sorusuna ise Gök, "Olabilir. Özellikle tıp merkezlerinden çocuklar geliyordu" dedi. '112 a'dan z'ye sorar' demenden kastın neydi?' sorusuna Gök, "Beni yanlış anlamışsınız, 112 alfabetik sırayla hastaları dağıtır. Gelen bebeklerin çoğu ex zamanında gelen bebeklerdi zaten, durumu kötü olan, sevk edilmemesi gereken bebekler geliyordu. 112'nin şehir dışı algoritmasını bozma konusunda bilgim var şahit oldum" dedi.