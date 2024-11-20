  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı

Yayınlanma:
Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı
Para kazanma uğruna yeni doğan bebekleri bile bile ölüme gönderen ve aylardır Türkiye'nin gündeminde olan "Yenidoğan" çetesi olarak bilinen davanın üçüncü gün durmasında çete üyesi Cansu Akyıldırım'dan arka arkaya itiraflar gelmeye başladı.
Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 1 123

Türkiye, tarihe geçecek bir dolandırıcılığa ve vicdansızlığa tanıklık etti. Kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup vicdansızın yer aldığı çete, yenidoğan bebekleri önce anlaşmalı oldukları hastanelere sevk etti.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 2 223

47 SANIKTAN 22'Sİ TUTUKLANDI

Devletten para almak için günlerce yoğun bakımda tuttukları bebekleri göz göre göre ölüme terk etti. SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden çeteyle ilgili skandalın ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın da olduğu 47 sanıktan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 3 323

DURUŞMADA ÜÇÜNCÜ GÜN! ÇETE ÜYESİ HEMŞİRE: PARA İÇİN YAPMADIM

İddianamedeki her detayı tüyler ürperten soruşturmada hesap vakti geldi. İlk kez pazartesi günü hakim karşısına çıkan sanıkların yaptığı savunma tüyler ürpertti. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmanın üçüncü günü saat 10.30'da başladı. Duruşmada, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım'ın savunmasıyla başladı. Savunması alınan hemşire Cansu Akyıldırım: "Maaşlı çalışan biriyim. Ailem de maddi destek oluyor. Para için kesinlikle dolandırıcılık yapmadım. Böyle bir çete olduğuna da inanmıyorum"

"HESAP HAREKETLERİ MOTİVASYON ÜCRETİYDİ"

Akyıldırım, Fırat Sarı ile hesap hareketleri hakkında şöyle konuştu: "Fırat Sarı bana ve hemşirelere toplu motivasyon ücreti atardı. Ben de bu paraları kıdemlerine göre hemşirelere dağıtırdım. Hesap hareketlerindeki para akışı bundan ibaret"

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 4 423

"PARAYA İHTİYACI OLDUĞU İÇİN İLAÇ SATMIŞ"

Cansu Akyıldırım, "2023 yılı içerisinde bir gün sabah Fırat Sarı beni aradı bekle bir şey konuşacağız dedi. Fırat Hasan Basri ve ben oturduk. Fırat, Hasan'a 'Yaptın mı gerçekten' dedi. Hasan'da Paraya ihtiyacım var dedi. Bunun üzerine Fırat söylesen yardımcı olurduk dedi. Hasan kredi çektiğini gösterdi. Ortalama 20 kutu kadar curusorf satıp para aldıklarını söyledi" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cansu Akyıldırım, "Ben bu zamana kadar maaşlı çalıştım. Örgüt, çete varlığını kabul etmiyorum. Varsa bile üye değilim. 7 aydır tutukluyum artık bir şeylerin sonuçlanmasını istiyorum. Dosya, medya tarafından dallanıp budaklandı. Basın yanlış ithamlarda bulundu. Böyle bir dosyada adım geçtiği için çok üzgünüm. Fırat Sarı ile 3 yıl ilişkim oldu" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 5 523

"BİR SÜRÜ BORCUM VAR"

Cansu Akyıldırım'ın ardından çete üyesi hemşire Çağla Durmuş savunmaya çıktı. Durmuş savunmasında, "Ben herhangi bir örgüte üye değilim. Örgüt olduğunu düşünmüyorum. Hiç bir hastanın ölümüne neden olacak davranışım olmadı. Hastane maaşıyla geçinen bir insanım. Bir sürü borcum var. Hiç bir hastayı ihmal edecek davranışta bulunmadım. Tüm çalışma hayatımda böyleydi" dedi

"BIRAKTIM DERKEN DÜŞÜNMEYİ BIRAKTIM DEMEK İSTEDİM"

Ben bıraktım ölüyorsa ölsün şeklindeki dinleme tapesinin sorulması üzerine Cağla Durmuş, "Aslında orada düşünmeyi bıraktım diyorum. Makinede ayarsızlık olduğu için dedim. Bir çıkıp bir azalıyordu değerler. Malzeme sıkıntısı hastaneden kaynaklıdır. Bağcılar Medilife hastanesinde oldu. Sürekli mail atıyordum yönetime" dedi.

PARA KAZANMAK İÇİN BASAMAKLA OYNADILAR

Çağla Durmuş savunmasında, "Fırat Sarı basamağı yüksek göstererek kazanç elde ediyordu. Her hastanın sgk ödemesi farklı oluyordu" savunması yaptı.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 6 623

DÜN YAPILAN DURUŞMADA HASAN BASRİ GÖK VE DENİZ KORKMAZ SAVUNMA YAPTI

Dün hemşire Hasan Basri Gök, hemşire Deniz Korkmaz, hemşire Hüseyin Günerhan, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve ambulans şoförü Fehmi Alperen'in yaptıkları savunmalar dikkat çekmişti. Tutuklu sanık Hasan Basri Gök mahkeme başkanının 'Hakkında sahtecilik ve örgüt üyesi olmak suçlarından dava açıldı Savunmanı yapacak mısın?' demesi üzerine, "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne üye olma suçundan açılan dava hakkında, savcılık ve emniyette anlattım. Tekrar anlatmaya gerek yok. Gözümle gördüğüm bildiğim şeyler. Epikriz değiştirme olayı, hastanın bir egzersiz sistemi vardı, bebeklerin değerlerini girerdik, karşıdaki görevlinin verdiği bilgileri girerdik. Bu sistem savcılıkta var. Reyap, Silivri, Duygu hastanesinde çalıştım.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 7 723

2019-2021 Reyap Hastanesi'nde çalıştım. Fırat Sarı'nın bir sene kadar normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim. Son zamanlarda da şoförlüğünü yaptım. Özel Reyap Hastaneleri tam işletme gibi değildi. Avcılar, Doğa, Birinci, Silivri Kolon Hastanesi, Bağcılar Şafak, TRG Hastanesi gibi hastaneler. Bebek sevklerini Fırat Sarı ve 3 kişi daha yapıyordu. Esenyurt'ta Tıp merkezinde doğan bebek, araya 112 girmeden Fırat Sarı hastaneye sevkini yaptırıyordu. Aileye ise yakında bu hastane var oraya sevkini yapıyoruz diyorlardı" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 8 823

AMAÇ SGK'DAN DAHA FAZLA PARA ALMAKTI'

Gök, "Sevkler 112 bilgilendirmeden yapılıyordu. Bu durumda doktorlar üzerinden yapılıyordu. Bu durumdan para Kazanıyorlardı, ama gözümle gördüğüm bir şey yok. Serdar, il dışı sevklerden 5 bin lira kazanıyordu. İlker ve Fırat zaten yöneticiydi. Mehtap ile görüşmem konusunda ise denetimlerde Fırat Sarı'nın talimatı üzerine hareket ettik. Hasta üzerinden kullanılmış gibi gösterilen gaz ve ilaçlar vardı, onlarla ilgiliydi. Serdarova bebeğin ailesinden para istediğimiz konusunda ise Fırat Sarı aradı, sevk vardı ancak ailenin parası yoktu. Toplamda yaklaşık 40 bin lira para toplandı. Hastaneye parasını verdik, Fırat Sarı kendi komisyon ücretini aldı. Bana da yemek parası verdi. Amaç ise SGK'dan daha fazla para almaktı. Mahkeme başkanının Mehtap ile 'Çocuğu öldür' mesajlaşmasını sorması üzerine Gök, 'Bebeğin nabzı belli bir seviyede tutuluyor bu da bebeğin sürekli kalbinin durup geri gelmesine sebep oluyor. Bebeği görmediğim için ya da bilgi sahibi olmadığım için bir şey söyleyemem" diye cevapladı. Gök, Fehmi Alperen ile 'Benim bölgeme girmiyorsun değil mi?' mesajlaşmasını ise, 'İstanbul'u bölgelere bölmeden ziyade semt olarak tanıdığı kişiler, doktorlar sayesinde bebekleri alıyorlardı. Zuhal ile mesajlaşmasını da ocak ayında kapanan dosyanın tam tekbir olmasını istiyordu onunla ilgili konuşmamız" cümleleriyle açıkladı.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 9 923

'İLAÇ SATIŞINDAN 40 BİN LİRA KAZANDIK'

Gök, "20 yatışa uygun epikriz raporu yazılmasını hatırlamıyorum. Fırat Sarı düşük ücretler ödüyordu. Fırat Sarı, tüm sorumlulara para ödüyordu. Her şeyin bir ücreti vardı; doktora yardım etmek, epikriz raporu yazılması gibi işler. Basamak hastaneler doğru değildi. SGK'dan buna göre para alınıyordu. Önümüzdeki basamakları değiştiriyorduk. Hastanedeki ilaçları da Doğukan ile birlikte satıyorduk. İlaç satışından 40 bin lira para kazandık. Hemşirelerden ilaç aldık. Fırat Sarı'nın bilgisi dahilinde aldım. Denetim var diye bir seferinde 24 kutu ilaç verdiler. İlaçları alırken hastanenin haberi vardı. Bu raporu zaten hastane başhekimi ve sahibi görüyor. Bunlar fark edilmeyecek ilaçlar değil; sistemden düştüğünde herkesin haberi olur. Sonuçta hastanenin birdenbire cirosu artıyordu" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 10 1023

112 BUNU FARK ETMİYORDU ÇÜNKÜ...'

Basri Gök, savunmasının devamında, "Çocuğun nabzı düşüktü, bebeği görmediğim için 'Çocuğu öldür' diyerek konuşmuşumdur. Basamakları düşürmemizin sebebi dikkat çekmekti. Osman bebekle ilgili epikriz kötüleştirmekten bahsettik, çünkü şablonlara yazmamız gerekiyordu. Mahkeme Başkanının '3 gün yaşayan bir bebeği 6 gün yaşamış gibi sisteme girmişsiniz. 'Dikkat etsinler' demişsiniz, bu ne demek?' sorusuna karşılık Gök, "Bebek 3 gün yaşamış ama 6 gün sistemde kalmış. Fark edilir diye böyle dedim. Şehmuz hocaya ulaşamıyorlardı. O yüzden Doğukan doktor gibi konuşuyordu. 112 bunu fark etmiyordu çünkü sistem üzerinden ayarlıyorlardı. Kaya bebekle ilgili anneyi sevk ettiler. Doğum yapıyordu, acil sevk edilmesi gerekiyordu. O hastaneye gitmesi çok saçmaydı. O para bebekle ilgili ise, bebek 1 günde ex oldu. Yenidoğan servisine sevk edilmemesi gerekiyordu. Şehmuz hoca ilgilenmedi. Zaten hiçbir bebekle ilgilenmiyordu. Epikrizini Doğukan ile birlikte ben yazdım. Doğukan soruşturmadan bilgi almıştı, 'Hakkımızda büyük bir soruşturma var' dedi bize. 'Artık bıktım, sapasağlam bebekleri entübe ediyorsunuz' diye bir konuşmam var, çok uzun süre yatışta bekleyen bebeklerle ilgiliydi ama sağlam bebekler için değil" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 11 1123

'FIRAT SARI İLE HERKES İLETİŞİM KURABİLİR'

Savcının, 'İlaçları bebeklere az az ver sözlerine ne diyorsun?' sorusu üzerine Gök, "Rengin hoca bebekleri odalarda fazla bekletiyordu. Yenidoğan sağlam bebeklere bu tarz ilaçlar verilmiyor" açıklamasında bulundu. Savcının, Hakan ve Doğukan ile aranızda 'Kalp hastasını sevk etmiyorum, ameliyat parasından 140 bin lira alacağınız konusunda ne demek istiyorsunuz?' sorusuna ise Gök, "Böyle bir sevk olmadı hatırlamıyorum; ama bu bebek Türkmen bebek olabilir kendi aramızda konuştuğumuz saçma konuşmalar. Fırat Sarı ile herkes irtibat kurabilir aramızda bir hiyerarşi yok. Epikrize uygun dosya düzeltme, akciğer grafiği uyumlu değil mi? Bakılıyor. Epikriz raporlarını 1 sene sonra değiştiremiyoruz" dedi. Sanık Fırat Sarı'nın avukatının 'Epikrizlerin son halini kim imzalıyor?' Sorusuna ise, Gök, "İmzalayanı bilmiyorum, imzalandıktan sonra değiştirmesi mümkün değildir" yanıtını verdi. Sanık avukatının, il dışı sevklerde 112 dışında sevk olabilir mi? sorusuna ise Gök, "Olabilir. Özellikle tıp merkezlerinden çocuklar geliyordu" dedi. '112 a'dan z'ye sorar' demenden kastın neydi?' sorusuna Gök, "Beni yanlış anlamışsınız, 112 alfabetik sırayla hastaları dağıtır. Gelen bebeklerin çoğu ex zamanında gelen bebeklerdi zaten, durumu kötü olan, sevk edilmemesi gereken bebekler geliyordu. 112'nin şehir dışı algoritmasını bozma konusunda bilgim var şahit oldum" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 12 1223

CİMER ŞİKAYETİNİ BEN YAPMIŞTIM'

Gök'ün savunmasından sonra verilen 45 dakikalık aranın ardından saat 15.00 sıralarında tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz, savunma yapmaya başladı. Korkmaz savunmasında, "Hastanede bebek yoğun bakımda çalıştım. Hemşireyim. Hakkımda yapılan suçlama somut delillere dayanmıyor. İşin komik tarafı bu davanın CİMER şikayetini ben yapmıştım. E-Devlet'te de kaydı var; ama burada tutuklu olan benim" dedi. Mahkeme başkanının, 'Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir' sözünü sorması üzerine ise Korkmaz, "Kurtlar vadisinde bir replik vardı. Onu kullandım" yanıtını verdi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 13 1323

'ÇÖPE ATILMASI GEREKEN İLACI SATTIM'

İlaç satışıyla ilgili sorular soru üzerine Korkmaz, "Fırat Sarı beni arayıp, evimde kaç tane olduğunu sordu ama benim evimde yoktu. Zaten ben o gün evde değil hastanedeydim. Hastanede kaç tane olduğunu bildirdim. Hakan Doğukan Taşçı ile ilaç hakkındaki konuşmamız ise çöpe atılması gereken ilaçlar vardı. Ben de bunları atmak yerine Hakan Doğukan Taşçı'ya sattım. Benden elimdeki şişeleri istemişti. Başka hiçbir eylemde bulunmadım. Anlattığım ve duyduğum her şeyi anlattım. Epikriz yazmak hekimin işidir. GMZ şirket, sağlık ve turizm üzerineydi. Fırat Sarı, şirketi benim üzerime yapacağını söyledi. 'Sen de şirket sahibi olursun' dedi. Ben de maalesef kabul ettim. Şirketi Sümeyye Nur Arslan yönetiyordu. Genelde para işleriyle Sümeyye ilgileniyordu. Şirket için Hasan Basri Gök'e velayet verildiğini biliyorum. Bir hemşireye 5 hasta düşüyordu. Çok fazla yoğunluk vardı. Hasta eşya gibi görülüyordu. Avcılar Hospital'da sıkıntı çıktığında Fırat Sarı giderdi. Duyumlarım var gördüğüm şeyler yok" şeklinde konuştu.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 14 1423

'ÖRGÜT YOK KABUL ETMİYORUM'

Hemşire Deniz Korkmaz'ın savunmasının ardından tutuklu sanık Hüseyin Günerhan'ın savunmasına geçildi. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten Günerhan, "Örgüt yok, kabul etmiyorum. Hepimiz farklı hastanelerde çalışıyoruz. Ben hemşire olarak çalışıyorum. İnsanların hayata adım attığı yerde son noktasına kadar çalıştım. Reyap Hastanesi'ndeyken Fırat Sarı ile çalıştım. Günlük paraya ihtiyacımız olunca sigortasız başka hastanelere gidip nöbet tutarız. Reyap Hastanesi'nde yenidoğan ünitesinde çalıştım. Kimseyi korumayacağım ama normalde birçok hastanede bulunmayan çocuk genetik doktoru, göz doktoru gibi doktorların olduğunu gördüm. Bu nedenle bu hastaneye başladım. İlker Gönen ile baskın konusunda konuşmamın içeriği orada usulüne uygun olduğunu söyledim. Hastalardan kalan ilaçları biriktiriyoruz. Benim de ihtiyacım olduğu zaman bana da getiriyorlardı" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 15 1523

'TÜM BAĞLANTILARIMI KOPARDIM'

Günerhan, "Ben ayrı bir şikayette bulunmadım. Onur bulundu mu bilmiyorum. Ekim ayında bağlı olduğum kurumdan ayrıldım ve tüm bağlantılarımı kopardım. Herhangi bir örgüt değil, ben ihmal sonucu suçlandım. Cinayet koğuşunda yattım. Anne babam olmayan insanların hayatını kurtardım ona rağmen cinayet koğuşunda yattım. Bebek katili olarak anıldım. Güney Hastanesi'nde biz hiçbir dosyada sahtekarlık yapmadık. Epikriz yazmadık, kendi imzamla, yazımla sahte evrak düzenlendiyse karşılaştırma yapılsın. Hasan Basri Gök, Güney Hastanesi hakkında ifade vermiş ama benim çalıştığım dönemde hiç gelmedi. Bırak gelmeyi yanından bile geçmedi. Nasıl olur bu insanlar böyle ifadeler verir? Hastanelerde nöbetçi doktor bulunmuyorsa bunun sebebi başhekimdir. Fırat Sarı, Güney Hastanesi'ne çok nadir uğrardı. Uğradığı zaman başhekimlere uğrardı. Hastanelerde ben dahil hiçbir hemşire dolandırıcılık yapmadık, örgüt üyesi olmadık" diye konuştu.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 16 1623

AMBULANS ŞOFÖRÜ: İLAÇLARI 600 LİRAYA ALDIM BİN LİRAYA SATTIM

Ambulans şoförü tutuklu sanık Hüseyin Gündüz ise, örgüte bilerek ve isteyerek dahil olma suçundan açılan dosya hakkında, "Dosyada üzerime iddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Hakan Doğukan Taşçı'yı tanıyorum sadece. O ilaçları nereden ve nasıl aldı bilmiyorum. Suç işleyerek aldığını bilseydim almazdım. Tahliyemi talep ediyorum. Taşçı dışında, Volkan Hoca, Çağla ve Ceylan'ı tanıyorum. 600 liraya aldım bin liraya sattım ilaçları. Hasan Basri Gök'ü hiç görmedim daha önce. Para alışverişim Hakan Doğukan Taşçı ile oluyor. İlaçların yurtdışına çıktığı hakkında beyanda bulunmuşum ama ben böyle bir beyanda bulunmadım. Dosya hakkında bildiklerimi anlattım" ifadelerini kullandı

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 17 1723

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 18 1823

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı. Bu soruşturma ise devam ediyor.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 19 1923

Hemşire Çağla Durmuş'un ardından hemşire Damla Atak savunma için geldi. Hemşire Damla Atak, "2022 yılında Fırat Sarı ile tanıştım. Herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor. Herkes arkadan konuşuyor. Örgüt varsa da üyesi değilim. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. 2022 yılında Fırat Sarı işletmeciliğinde çalıştım ama 1-2 kere gördüm sadece"

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 20 2023

DOKTOR GECE ARANDIĞI İÇİN İŞE BAŞLAMADI

Damla Atak savunmasında, "3 yıldır işletiyorlar. Yoğunbakımı mahvetmişler. İlaçlar çalınıyordu. Sonra bize Ümit diye bir doktor geldi. Geldikten sonra Kaya bebeğim annesi hastaneye yatırıldı. Bebek Kaya'nın doğumuna girdim. Bebeğin genel durumu kötüydü. Sonra Gıyasettin beni Ümit beyin işten vazgeçtiğimi söyledi. Gerekçe olarak gece aranmaktan rahatsız olduğu içinmiş. Sonra 500 gram bebek var. Buna tedavi uygulanması gerekiyordu. Bebeğin akciğerler kanıyor diye başhekime mesaj attım. 500 gram kalıyor hocam diye yazdım. Bu süreçte bir doktor yoktu biz yaptık işlemlerini. Bunun üzerine Ali bey poliklinikten doktor getirdi" şeklinde savunma yaptı.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 21 2123

"BU ÇOCUK EKS OLACAK"

Hemşire Damla Atak, "Bu çocuk eks olucak diye sürekli doktora mesaj attım. 500 gram bebeği Şehmuz doktor görmedi. Ben işe başladıktan sonra Şehmuz doktor işten ayrıldı ama yerine doktor olmadığı için onun kaşesi yoğun bakımda kullanıldı. Sonra Hilda doktorun girişi yapıldıktan sonra onun kaşesini kullandık. Bebek öldüğü zaman Rıza bey vardı. Kendisi ifadesinde Kaya bebeği hiç görmediğini söyledi ama kendisi bebeği gördü" dedi.

Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 22 2223
Yenidoğan çetesi davasında itiraflar arka arkaya gelmeye başladı! Çete üyesi Cansu Akyıldırım tek tek anlattı 23 2323
HABERE YORUM KAT