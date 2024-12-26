Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı! Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, Bağ-kur ödemesi...

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILACAK?

Yeni asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatlarının taban rakamlarını da yükseltti. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.