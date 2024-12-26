Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı! Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, Bağ-kur ödemesi...
Yayınlanma:
26 Aralık 2024 11:37
Merakla beklenen 2025 asgari ücret zammının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, Bağ-kur ödemesi, stajer ücreti doğum ücregtleri ve buna benzer diğer ödemelerin ne kadar artığı merak edliyordu işte kalem kalem o ödeme rakamları.
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Yeni asgari ücret kıdem tazminatından işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine kadar tüm rakamları değiştirecek. Bugünkü yazısında söz konusu kalemlere dair hesaplama tablolarını paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, asgari ücret 2025 zammı sonrası değişecek ücretleri ve borç tutarlarını açıkladı. İşte güncel tutarlar...
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI BİRÇOK KALEM YENİDEN HESAPLANDI
Asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan ödemeleri de artıracak. İşsizlik ödeneğinden annelerin rapor parasına kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak. Sosyal yardımlar artacak. Erken emeklilik ya da prim eksiği için önem arz eden borçlanma tutarları değişecek. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bugünkü "Kendisi asgari etkisi azami" yazısında güncel oranları tek tek açıkladı. İşte Erdem'in o yazısı:
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YENİ ASGARİ ÜCRET TÜM RAKAMLARI DEĞİŞTİRECEK
2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseldi. Yüzde 30 oranındaki bu artış tüm ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...
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YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?
Belirlenen asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Maaşını peşin alanlara yeni asgari ücret 1 Ocak'ta ödenecek. Peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta yeni maaşlarını alacak.
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ÇALIŞANLAR AÇISINDAN NELER DEĞİŞECEK?
Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Gelir vergisi alınmadığı için tüm çalışanların maaşlarındaki vergisiz kazanç kısmı da yüzde 30 artmış olacak. Çalışanlar açısından SGK'ya daha yüksek prim yatırılacak.
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GELİR HESAPLARI NASIL YAPILACAK?
Asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan ödemeleri artıracak. İşsizlik ödeneğinden annelerin rapor parasına kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak.
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İŞSİZLERİN ÖDENEĞİ NE OLACAK?
Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Son 4 aya bakıldığından nisan ayına kadar kademeli artacak sonrasında ise yeni rakamlar uygulanacak. Damga vergisi kesilmiş işsizlik maaşı Ocak'tan itibaren şu şekilde uygulanacak:
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RAPOR PARALARI DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışanlar rapor aldıklarında alacakları ödenekler yeni ücretten hesaplanacak.
Mevcut günlük yatarak tedavi: 333.38 TL
Yeni günlük yatarak tedavi: 433.43 TL Mevcut günlük ayakta tedavi: 444.50 TL Yeni günlük ayakta tedavi: 577.90 TL Annelerin doğum izninde aldıkları rapor parası da yeniden belirlenmiş oldu. 1 Ocak itibarıyla rakamlar şöyle olacak: Mevcut analık parası: 49.784 TL Yeni analık parası: 64.724 TL
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KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILACAK?
Yeni asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatlarının taban rakamlarını da yükseltti. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.
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SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK MI?
65 yaş aylığı engelli aylığı evde bakım parası gibi sosyal ödemeler memur maaşlarına yapılan zamla artıyor. Asgari ücret bu ödemelerin şartlarını değiştiriyor. Asgari ücret arttığı için yardım almak kolaylaşacak. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak.
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ŞİMDİ BORÇLAN 46 BİN TL KAZAN
ASGARİ ÜCRET BORÇLANMALARI NASIL ETKİLEYECEK?
Erken emeklilik ya da prim eksiğini tamamlamak için yapılan doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri asgari ücret ile belirleniyor. Bu yüzden yeni asgari ücretle birlikte borçlanma miktarları da artacak. Borçlanmalar en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Gurbetçilerin yurtdışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45'e çıkıyor.
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ERKEN BORÇLANMA NASIL YAPILIR?
Asgari ücret artışından kaynaklı farkı ödememek için 31 Aralık 2024 tarihine kadar borçlanma başvurusu yapmak yeterli oluyor. Ödemeler daha sonra 2 ay içinde yapıldığı için hemen para istenmiyor. 2024 yılı bitmeden başvuranlar bu yılın asgari ücretinden ödeme yapacak.
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BAĞ-KURLULAR İHYA İÇİN NE ÖDEYECEK?
Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Mevcut ücrete göre 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira 86 kuruş ödenirken, bu tutar yeni asgari ücrete göre 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükselecek.
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İŞVERENE 1.000 TL DESTEK
YENİ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?
2024 yılında aylık 700 TL olan asgari ücret desteği 1.000 TL olarak uygulanacak. Bu destekten yararlanmak için şu şartlar aranıyor:
Beyanname ve primleri yasal süresinde vermek.
Kuruma borcu olmamak. Kayıt dışı işçi çalıştırmamak. Son bir yıldaki personel ortalamasının üzerinde işçi bildirmek.
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HEM DOLAR HEM TL BAZINDA REKOR
Asgari ücret son 22 yılda hem TL hem dolar bazında artış kaydetti. Döviz bazında 2025 yılında bugünkü kurla 627 dolara çıkacak asgari ücret tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış oldu.
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