Yargıtay'dan emeklileri sevindiren haber! Maaşlarından kesilemez!

Normalde emekli maaşları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre haczedilemiyor ve gerekse de İcra İflas Kanunu madde 82’ye göre haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Hatta İcra İflas Kanunu madde 83’de de diyor ki; bu haczedilemeyecek malların haciz edilmesine yönelik verilen muvafakatler yani haczedilmekten feragat da geçersiz olacağından bu uygulamada yanlış anlaşılmış, herhangi bir icra takibi olmadan da feragat geçerli olarak bankalar yapıyordu.