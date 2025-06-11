Yapay zeka süper lige gelmesi beklenen dünya yıldızlarını tahmin etti: Türk kulüplerine imza atması muhtemel futbolcular

hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanan yapay zeka futbol da öne çıkmaya başlarken, veriler ışığında süper lige gelmesi beklenen dünya yıldızlarını tahmin etti. İşte yaz transfer döneminde Türk kulüplerine imza atması beklenen muhtemel futbolcular.

1 22 Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yapılacak transferler de merak ediliyor. 2 22 2025 yaz transfer dönemi, Süper Lig kulüpleri için oldukça hareketli geçiyor. Bazı transferler tamamlanmışken, bazıları ise görüşme aşamasında. 3 22 Bizde yapay zekaya Süper Lig'e gelmesi muhtemel yıldızları sorduk. 4 22 İşte yapay zekaya göre yaz transfer döneminde Türk kulüplerine imza atması muhtemel futbolcular: 5 22 Ali Akman Mevki: Forvet Güncel Kulüp: Frankfurt Başakşehir, oyuncuyu kiralama opsiyonunu değerlendiriyor. 6 22 Ali Gholizadeh Mevki: Kanat Güncel Kulüp: Lech Poznan Pendikspor ve Konyaspor’un oyuncuya ilgisi var ilgisi var 7 22 Ryan Kent Mevki: Kanat Güncel Kulüp: Serbest Süper Lig’den birkaç takım ilgileniyor. 8 22 Alexander Sørloth Mevki: Forvet Güncel Kulüp: Atletico Madrid Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor 9 22 Artem Dovbyk Mevki: Forvet Güncel Kulüp: Roma Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor 10 22 Joe Aribo Mevki: Orta saha Güncel Kulüp: Southampton Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor 11 22 Nuno Tavares Mevki: Sol bek Güncel Kulüp: Arsenal (Lazio'da kiralık olarak forma giyiyor) Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş 12 22 João Mário Mevki: Orta saha Güncel Kulüp: Benfica (Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor) Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş (Yeni sezonda da Beşiktaş forması giyemeye devam edebilir) 13 22 Romain Saïss Mevki: Stoper Güncel Kulüp: Al-Sadd Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş 14 22 Lucas Moura Mevki: Kanat Güncel Kulüp: Sao Paulo Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş 15 22 Sérgio Ramos Mevki: Stoper Güncel Kulüp: Monterrey Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray 16 22 David De Gea Mevki: Kaleci Güncel Kulüp: Fiorentina Gelmesi muhetemel takım: Galatasaray 17 22 Marco Asensio Mevki: Orta saha Güncel Kulüp: Aston Villa (PSG'de kiralık) Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray 18 22 Leroy Sané Mevki: Kanat Güncel Kulüp: Bayern Münih Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray 19 22 Mario Hermoso Mevki: Stoper Güncel Kulüp: Bayer Leverkusen (Roma'da kiralık) Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe 20 22 Ademola Lookman Mevki: Kanat Güncel Kulüp: Atalanta Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe 21 22 Yves Bissouma Mevki: Orta saha Günvel Kulüp: Tottenham Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe 22 22 Paul Onuachu Mevki: santrafor Güncel Kulüp: Southampton Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor



