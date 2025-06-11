Yapay zeka süper lige gelmesi beklenen dünya yıldızlarını tahmin etti: Türk kulüplerine imza atması muhtemel futbolcular
Yayınlanma:
11 Haziran 2025 16:35
hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanan yapay zeka futbol da öne çıkmaya başlarken, veriler ışığında süper lige gelmesi beklenen dünya yıldızlarını tahmin etti. İşte yaz transfer döneminde Türk kulüplerine imza atması beklenen muhtemel futbolcular.
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Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yapılacak transferler de merak ediliyor.
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2025 yaz transfer dönemi, Süper Lig kulüpleri için oldukça hareketli geçiyor. Bazı transferler tamamlanmışken, bazıları ise görüşme aşamasında.
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Bizde yapay zekaya Süper Lig'e gelmesi muhtemel yıldızları sorduk.
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İşte yapay zekaya göre yaz transfer döneminde Türk kulüplerine imza atması muhtemel futbolcular:
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Ali Akman
Mevki: Forvet
Güncel Kulüp: Frankfurt
Başakşehir, oyuncuyu kiralama opsiyonunu değerlendiriyor.
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Ali Gholizadeh
Mevki: Kanat
Güncel Kulüp: Lech Poznan
Pendikspor ve Konyaspor’un oyuncuya ilgisi var ilgisi var
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Ryan Kent
Mevki: Kanat
Güncel Kulüp: Serbest
Süper Lig’den birkaç takım ilgileniyor.
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Alexander Sørloth
Mevki: Forvet
Güncel Kulüp: Atletico Madrid
Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor
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Artem Dovbyk
Mevki: Forvet
Güncel Kulüp: Roma
Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor
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Joe Aribo
Mevki: Orta saha
Güncel Kulüp: Southampton
Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor
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Nuno Tavares
Mevki: Sol bek
Güncel Kulüp: Arsenal (Lazio'da kiralık olarak forma giyiyor)
Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş
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João Mário
Mevki: Orta saha
Güncel Kulüp: Benfica (Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor)
Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş (Yeni sezonda da Beşiktaş forması giyemeye devam edebilir)
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Romain Saïss
Mevki: Stoper
Güncel Kulüp: Al-Sadd
Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş
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Lucas Moura
Mevki: Kanat
Güncel Kulüp: Sao Paulo
Gelmesi muhtemel takım: Beşiktaş
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Sérgio Ramos
Mevki: Stoper
Güncel Kulüp: Monterrey
Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray
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David De Gea
Mevki: Kaleci
Güncel Kulüp: Fiorentina
Gelmesi muhetemel takım: Galatasaray
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Marco Asensio
Mevki: Orta saha
Güncel Kulüp: Aston Villa (PSG'de kiralık)
Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray
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Leroy Sané
Mevki: Kanat
Güncel Kulüp: Bayern Münih
Gelmesi muhtemel takım: Galatasaray
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Mario Hermoso
Mevki: Stoper
Güncel Kulüp: Bayer Leverkusen (Roma'da kiralık)
Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe
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Ademola Lookman
Mevki: Kanat
Güncel Kulüp: Atalanta
Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe
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Yves Bissouma
Mevki: Orta saha
Günvel Kulüp: Tottenham
Gelmesi muhtemel takım: Fenerbahçe
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Paul Onuachu
Mevki: santrafor
Güncel Kulüp: Southampton
Gelmesi muhtemel takım: Trabzonspor