Vatandaşa bir kötü haber daha! Elektrik zammından sonra doğalgaza zam sinyali

ELEKTRİĞE YÜZDE 25 ZAM GELMİŞTİ

Enerji sektöründe Nisan ayı itibarıyla önemli fiyat düzenlemeleri gündeme gelirken, elektrik tarifelerinde yüzde 25’lik artışın ardından doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artışın yolda olduğu ifade ediliyor. Enerji kulislerinden sızan bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine ilişkin hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sundu.