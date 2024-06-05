Valilikten önemli açıklama! O, il için de yasak geldi

Bingöl Valiliği, yaptığı açıklamada: Kentteki gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 1 hafta yasaklandığı duyuruldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Valilikten önemli açıklama! O, il için de yasak geldi

Bingöl Valiliği, kentteki gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 1 hafta yasaklandığı duyuruldu.
Van, Hakkari ve Diyarbakır'ın ardından bir ilde daha gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarına geçici süreliğine yasak geldi.

Valilikten yapılan açılamada, terör örgütüne müzahir kişi veya kişilerin PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Valilikten önemli açıklama! O, il içinde yasak geldi

Valilikten yapılan çıklamada:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama ile uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi etkinliklerin 5 Haziran saat 00.01'den, 11 Haziran saat 23.59'a kadar olmak üzere 7 gün süreyle Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Hatay'da 4, 1 Büyüklüğünde Deprem!
Son dakika! Hatay'da 4, 1 Büyüklüğünde Deprem!
TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı
TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı
Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur, memur ve emeklisi, İşte o, rakamlar...
Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur, memur ve emeklisi, İşte o, rakamlar...
Son dakika! Meteorolojiden uyarı geldi: Bu saatlere aman dikkat!
Son dakika! Meteorolojiden uyarı geldi: Bu saatlere aman dikkat!
Son Haberler
2024 Trabzon Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190235
2024 Trabzon Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190235
2024 Selçuk Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108930865
2024 Selçuk Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108930865
2024 Bursa Uludağ Üni. Fransızca Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109710057
2024 Bursa Uludağ Üni. Fransızca Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109710057
2024 Erciyes Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103530196
2024 Erciyes Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103530196
Son dakika! Taksim Metro İstasyonu Saat 15:00'dan itibaren kapatılacak
Son dakika! Taksim Metro İstasyonu Saat 15:00'dan itibaren kapatılacak
Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!
Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
Cumhuriyet tarihinden bu yana 6 kat artmıştı! Türkiye nüfusu yaşlandı! İşte o veriler...
Cumhuriyet tarihinden bu yana 6 kat artmıştı! Türkiye nüfusu yaşlandı! İşte o veriler...
FETÖ terör örgütünde iç savaş başladı! Terörist başı gülen kaçırıldı, akrabaları Pensilvanya'daki kampı bastı
FETÖ terör örgütünde iç savaş başladı! Terörist başı gülen kaçırıldı, akrabaları Pensilvanya'daki kampı bastı
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı